Борис Титов: Все торгово-развлекательные центры должны быть застрахованы

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После трагедии в Кемерово бизнес оказался в крайне неприятной ситуации, заявил в интервью Федеральному агентству новостей Борис Титов. Власти заговорили об усилении проверок противопожарной безопасности, и, главное, об отмене льгот малых предприятий. Бизнес-омбудсмен предлагает свой вариант решения проблемы.

«Бизнесу не нужно больше проверок, поверьте, их уже достаточно. Просто нужно выполнять на всех уровнях существующие требования, чтобы не повторялось больше таких трагедий, — заявил Федеральному агентству новостей уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. — Мы все скорбим сегодня. Надо добиться, чтобы все торгово-развлекательные центры (ТРЦ) были застрахованы. Страховка — это гарантия для всех. Страховщики не допустили бы таких нарушений, какие оказались в кемеровском торговом центре. Они бы просто закошмарили проверками объект, и владельцу пришлось бы организовать все по правилам».

При этом надо понимать, что коррупция в государственном надзоре исходит не только от чиновников: бизнесмены виноваты не меньше.

«Чиновники не должны взятки брать, а предприниматели — их давать. Мы сегодня все понимаем, что виноваты все, кто завязан в такой цепочке», — считает омбудсмен.

Парадоксально, но главной проблемой для бескомпромиссного соблюдения требований противопожарной безопасности может являться сама чересчур сложная система контроля строительства торгово-развлекательных центров.

«Собственник должен подписывать декларацию о том, что на его объекте все нормально, все требования выполнены. В сгоревшей «Зимней вишне» ничего такого подписано не было. Зато предприниматели мечутся между Минстроем и МЧС, те и другие должны принять объект на баланс по пожарной безопасности. Надо одному ведомству это все отдать, и пусть оно одно отвечает за ТРЦ, так будет удобнее всем», — предлагает Борис Титов.

Наконец, большие трудности создает отсутствие во многих регионах частных охранных предприятий (ЧОП), которые могли бы компетентно отвечать за вопросы безопасности.

«В кемеровском торговом центре ЧОП состоял из бывших сотрудников МВД, а какие-то еще компании работали от МЧС. Такое недопустимо. Охранные компании должны быть нейтральными, должен быть выбор таких услуг», — подчеркивает уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимней вишне» вспыхнул днем 25 марта. Начавшись с детской игровой комнаты на четвертом этаже, огонь быстро распространился по всему зданию. Десятки человек оказались заблокированы в кинозалах, двери в которые оказались заперты.

По последним данным, в результате погибло 64 человека, в том числе дети. Десятки людей обратились за медицинской помощью. Также погибли все питомцы находившегося в «Зимней вишне» контактного зоопарка.

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