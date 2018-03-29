Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Россия
Борис Титов: Все торгово-развлекательные центры должны быть застрахованы
Политика
Песков ответил на вопрос об обращении адвоката украинца Сущенко
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Борис Титов: Все торгово-развлекательные центры должны быть застрахованы

    18:43  29 Марта 2018
    1204

    Борис Титов: Все торгово-развлекательные центры должны быть застрахованы

    После трагедии в Кемерово бизнес оказался в крайне неприятной ситуации, заявил в интервью Федеральному агентству новостей Борис Титов. Власти заговорили об усилении проверок противопожарной безопасности, и, главное, об отмене льгот малых предприятий. Бизнес-омбудсмен предлагает свой вариант решения проблемы.

    «Бизнесу не нужно больше проверок, поверьте, их уже достаточно. Просто нужно выполнять на всех уровнях существующие требования, чтобы не повторялось больше таких трагедий, — заявил Федеральному агентству новостей уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. —  Мы все скорбим сегодня. Надо добиться, чтобы все торгово-развлекательные центры (ТРЦ) были застрахованы. Страховка — это гарантия для всех. Страховщики не допустили бы таких нарушений, какие оказались в кемеровском торговом центре. Они бы просто закошмарили проверками объект, и владельцу пришлось бы организовать все по правилам».

    При этом надо понимать, что коррупция в государственном надзоре исходит не только от чиновников: бизнесмены виноваты не меньше.

    «Чиновники не должны взятки брать, а предприниматели — их давать. Мы сегодня все понимаем, что виноваты все, кто завязан в такой цепочке», — считает омбудсмен.

    Парадоксально, но главной проблемой для бескомпромиссного соблюдения требований противопожарной безопасности может являться сама чересчур сложная система контроля строительства торгово-развлекательных центров.

    «Собственник должен подписывать декларацию о том, что на его объекте все нормально, все требования выполнены. В сгоревшей «Зимней вишне» ничего такого подписано не было. Зато предприниматели мечутся между Минстроем и МЧС, те и другие должны принять объект на баланс по пожарной безопасности. Надо одному ведомству это все отдать, и пусть оно одно отвечает за ТРЦ, так будет удобнее всем», — предлагает Борис Титов.

    Наконец, большие трудности создает отсутствие во многих регионах частных охранных предприятий (ЧОП), которые могли бы компетентно отвечать за вопросы безопасности.

    «В кемеровском торговом центре ЧОП состоял из бывших сотрудников МВД, а какие-то еще компании работали от МЧС. Такое недопустимо. Охранные компании должны быть нейтральными, должен быть выбор таких услуг», — подчеркивает уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей.

    Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимней вишне» вспыхнул днем 25 марта. Начавшись с детской игровой комнаты на четвертом этаже, огонь быстро распространился по всему зданию. Десятки человек оказались заблокированы в кинозалах, двери в которые оказались заперты.

    По последним данным, в результате погибло 64 человека, в том числе дети. Десятки людей обратились за медицинской помощью. Также погибли все питомцы находившегося в «Зимней вишне» контактного зоопарка.

     

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #безопасность #пожар #кемерово #бизнес #титов #малые предприятия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге

      11:37 30 Марта 2018 1225
      Читать
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»
      9:57
      Сегодня

      Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном
      7:43
      Сегодня

      Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»
      6:54
      Сегодня

      Задержана генеральный директор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 71

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1055

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      486

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1003

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1467
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      218
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      11413
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      6925
      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      10:41   30 Марта 2018
      1949