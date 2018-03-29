За мечты не судят: Савченко объяснила, почему процесса над ней не должно было быть

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Киев, 29 марта. Депутат парламента Украины Надежда Савченко объяснила, почему украинские власти не могут судить ее.

Бывшая военнослужащая ВСУ, а ныне опальный политик напомнила про депутатскую неприкосновенность, а также заявила, что за мечты не судят.

«Народные депутаты Украины являются неприкосновенными, и никто не может влиять на их решения, голосования, а также высказывания, заявления, их мысли, слова и остальное. То есть за слова не судят. За мысли и за мечты тоже не судят», — цитирует Савченко телеканал «112 Украина».

Напомним, ранее Верховная рада Украины поддержала лишение Савченко депутатского иммунитета. До этого генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что депутат готовила масштабный теракт в здании парламента. В конце прошлой недели бывшую военнослужащую ВСУ задержали на два месяца.

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