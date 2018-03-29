Главные новости 29 марта

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 29 марта.

Массовая гибель людей в детском кинозале произошла из-за того, что находившиеся внутри люди заперли двери и стали ждать помощи. Потерявший в пожаре всю семью Востриков рассказал, кто запер двери в кинозале «Зимней вишни».

Россияне в социальных сетях напомнили Западу, что российского ответного удара следует опасаться только в случае атаки на Россию. «Хочешь мира, готовься к войне»: в соцсетях обсуждают испуг Запада перед супероружием России.

На данный момент общая сумма выплат пострадавшим и родственникам погибших при пожаре в «Зимней вишне» из регионального бюджета превысила 82 млн рублей. Трагедия в Кемерово: десятки семей погибших получили компенсации после пожара.

В Доме Ленинградской Торговли (ДЛТ), который является старейшим торговым центром Петербурга, произошел серьезный пожар. Пожар в петербургском ДЛТ начался с магазина «Дольче и Габбана».

Один из ведущих британских экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр напомнил о существовании российской системы управления ядерным ударом «Периметр», известной на Западе как «Мертвая рука». Британские эксперты рассказали о российском супероружии.

За проведение банкета в день национального траура накажут сотрудников МАУ «Тобольский районный Центр культуры», заявил глава Тобольского района Юрий Батт. Тобольские чиновники, устроившие праздничный банкет в день траура, будут наказаны — СМИ.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявления МИД Украины о необходимости разорвать Договор о дружбе с Россией. «Раздуют скандал»: Пушков прокомментировал новый договор Киева о «дружбе» с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что американский посол в России Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США из-за «дела Скрипаля». В Кремле отреагировали на заявление Хантсмана об аресте активов РФ.

Посольство РФ в Великобритании ответило главе МИД Британии Борису Джонсону, сравнившему «дело Скрипаля» с романом Федора Достоевского «Преступление и наказание». По мнению дипломатов, такое сравнение не совсем корректно. Джонсону объяснили разницу между делом Скрипаля и романом Достоевского.

ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом, солдаты ВС Турции обезвредили в Африне 95 мин SDF. Сирия итоги за сутки на 29 марта 06.00: ВКС РФ атаковали ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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