Продажа США бомбардировщиков F-35B Тайваню обернется кошмаром для Китая — NI

Американское авторитетное издание The National Interest предостерегло президента США Дональда Трампа от продажи F-35B Тайваню, поскольку в этом случае кризис между США и Китаем почти наверняка обострится, а для последнего новое приобретение Тайваня обернется настоящим кошмаром. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «China's Worst Nightmare: Would America Sell the F-35 to Taiwan?» («Страшный сон Китая: станет ли Америка продавать Тайваню F-35?»)

Ведущие сенаторы Республиканской партии США в понедельник попросили администрацию Трампа одобрить сделку по продаже истребителей-бомбардировщиков F-35 в Тайвань, заявив, что это поможет островной нации «сохранить демократию» перед лицом растущей военной угрозы со стороны Китая.

«Эти самолеты укрепят оборону Тайваня и будут выступать в качестве необходимого сдерживающего фактора агрессивной военной позиции Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявили сенаторы Джон Корн и Джим Инхоф в письме президенту Дональду Трампу.

«После многих лет военной модернизации Китай демонстрирует отличную способность вести войну против Тайваня, — пишут сенаторы. — Однако благодаря вашему руководству можно помочь Тайваню остаться демократическим государством и дать этой стране право развивать отношения с Китаем по собственной воле, а не из-за военного принуждения».

Белый дом не сразу ответил на просьбу СМИ дать комментарии по поводу возможной сделки с Тайванем. Письмо сенаторов привлекло много внимания в связи с тем, что оно было опубликовано на прошлой неделе почти сразу после встречи Трампа с Джоном Болтоном, советником президента по национальной безопасности. Болтон является жестким критиком политики Пекина.

Тайбэй хочет купить истребитель-бомбардировщик F-35B (VTOL)

Новостной портал Defense One отметил, что Тайбэй хочет купить именно F-35B (VTOL) — американский истребитель вертикального взлета и посадки. Такой самолет может отправляться на миссии прямо с палубы военного корабля. Он также способен взлетать с коротких взлетно-посадочных полос коммерческих аэропортов.

«У Тайваня есть законное право иметь современный флот истребителей, чтобы решать актуальные проблемы в сфере обороны страны, — писали Корн и Инхоф в своем письме Трампу в понедельник. — Поэтому Тайвань просит США одобрить сделку по закупке F-35B».

Однако некоторые аналитики из Defense One отмечают, что продажа F-35B в Тайвань вызовет гнев Китая, и такая сделка, скорее представляет собой дополнительный риск, чем сдерживающий фактор. Это несмотря на то, что самолет «идеально подходит для оборонных нужд Тайваня».

«Заключение такой сделки определенно поднимет градус напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, а также между Китаем и Тайванем, — заявляет Defense One. — Я думаю, Соединенным Штатам лучше не заключать эту сделку. Она не стоит того, чтобы так рисковать».

