Песков о «бузотерах» в Кемерово: Тулеев использовал неудачное слово

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Москва, 29 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев использовал неудачное слово, назвав митингующих в Кемерово «бузотерами». Выступление Пескова на ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики цитирует русская служба «Би-би-си».

«Неудачное слово использовал губернатор Тулеев, — пояснил представитель Кремля. — Я видел этих людей, их действительно было очень много, абсолютная концентрация боли».

Ранее Тулеев заявил, что определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе, спекулируя трагедией вокруг пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Накануне глава Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сдержанно прокомментировал действия региональных властей во время трагедии в Кемерово.

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