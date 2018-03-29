Песков о реакции на митинг в Кемерово: Путин — прагматичный президент, он далек от популизма

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Москва, 29 марта. Президент РФ Владимир Путин является прагматичным политиком, далеким от популизма. Об этом в четверг заявил в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему глава государства не вышел к протестующим на митинге в Кемерово.

«Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. Если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма», — отметил он.

Напомним, что 27 марта Путин посетил Кемерово и возложил цветы в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Жертвами пожара, который вспыхнул в «Зимней вишне» в минувшее воскресенье, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По одной из версий, пожар случился из-за подростка, который поджег поролон в детской комнате. По другой — из-за замыкания проводки. Суд уже арестовал арендатора здания, охранника, который не включил пожарную тревогу, и человека, который устанавливал систему экстренного оповещения.

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