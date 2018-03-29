В МЧС рассказали новые подробности о пожаре в «Зимней вишне»

В закладки

Москва, 29 марта. В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово во время пожара находились баллоны, предположительно с газом. Как говорится в сообщении на сайте МЧС, их приходилось выносить и охлаждать.

По словам начальника службы пожаротушения из федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, во время тушения один из баллонов взорвался.

Кроме того, к моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня, чему способствовали старая вентиляция и пустоты в перекрытиях.

Бурсин также отметил, что на момент прибытия пожарных были закрыты все эвакуационные выходы были закрыты. По словам пожарного, в здании не было аварийного освещения и не сработала ни одна из систем противопожарной защиты.

Ранее сообщалось, что специалисты Следственного комитета РФ и МЧС не сошлись в версии причины пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Расследование СК РФ показало, что причинами столь трагичных последствий пожара стали преступная халатность и нарушение элементарных правил безопасности при эксплуатации противопожарной системы торгового центра.

Напомним, что пожар в кемеровском ТЦ начался в воскресенье, 25 марта. В результате погибли 64 человека, большинство из них дети. По факту пожара возбуждены уголовные дела.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.