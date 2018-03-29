«Пытаемся угнаться за американской вакханалией»: Песков сравнил Слуцкого с Вайнштейном

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Москва, 29 марта. Обвинения российских журналисток в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого являются попытками угнаться за «американской вакханалией», которая творится сейчас в Голливуде. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде. Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке», — отметил он, выступая в ток-шоу «В точку».

Официальный представитель Кремля сравнил Слуцкого с американским продюсером Харви Вайнштейном, который подвергся публичной травле и лишился собственной компании после того, как ряд актрис обвинили его в сексуальных домогательствах.

«Может быть он подонок, но никто же из них не пришел в полицию. Нет! Она хотела заработать 10 млн долларов. Как называется женщина, которая за 10 млн долларов переспала с мужчиной? Она называется проститутка», — подчеркнул Песков.

Напомним, что ранее журналистки «Дождя» и русской службы «Би-Би-Си» обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Сам Слуцкий назвал обвинения «поклепом», а комиссия по этики Госдумы не нашла нарушений в действиях депутата.

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