У артиста Большого театра украли тромбон

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Москва, 29 марта. Артист Большого театра обратился в полицию с заявлением о краже тромбона, сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам мужчины, 23 декабря 2017 года он одолжил музыкальный инструмент своему брату, проживающему в Москве. Вечером того же дня вышеуказанный брат выпивал со своим знакомым Игорем, с которым познакомился на улице. После приятного вечера мужчина заснул, а когда проснулся, тромбона не обнаружил, передает Федеральное агентство новостей.

Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. В данный момент по факту кражи проводится проверка.

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