Россия ввела запрет на ввоз пекинской капусты из Белоруссии

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Москва, 29 марта. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) объявила, что с 30 марта на территорию РФ запрещен ввоз пекинской капусты из Белоруссии.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства в четверг.

«Россельхознадзор с 30 марта 2018 года запрещает ввоз капусты пекинской происхождением Республика Беларусь и третьих стран в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов до результатов экспертных переговоров…» — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение связано с попыткой ввоза на территорию России почти 20 тонн пекинской капусты, произведенной в Польше, но транспортированной под видом белорусского товара.

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