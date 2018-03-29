Губернатор Кемеровской области встретился с 15 семьями погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя Вишня»

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Кемерово, 29 марта. За последние два дня губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел личные встречи с 15 семьями погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом в четверг сообщили представители региональных властей.

«По итогам каждой встречи составляется протокол за подписью губернатора и представителя семьи. Один из самых часто задаваемых вопросов — списание кредитов, решение жилищных проблем, оказание медицинской помощи», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что трагедия в ТРЦ в Кемерово унесла жизни 64 человек. Непосредственно глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков потребовал взять под жесткий контроль все выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим при пожаре, которые осуществляются из федерального бюджета.

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