Песах 2018: когда отмечается, история и традиции, запрет на квасное и другие правила

В закладки

Приближается главный иудейский праздник — еврейская Пасха, или, как ее традиционно называют, Песах. Песах отмечается в память об исходе евреев из Египта и избавления от рабства.

Когда в 2018 году отмечается Песах

В 2018 году иудеи начнут отмечать Песах после захода солнца в пятницу, 30 марта. Праздник продлится восемь дней — до вечера субботы, 7 апреля. Самой главной станет ночь с 30 на 31 марта. Первым днем Песаха официально считается 31 марта.

История праздника

Песах отмечается в память избавления древних евреев из египетского рабства. На иврите слова «песах» означает «перепрыгнуть». Обретение свободы стало для иудеев фактически рождением нации. Еврейские богословы говорят, что, совершив исход, народ «перепрыгнул» из рабства к свободе.

События исхода описаны в библейских текстах. В частности, этому посвящена «Книга Исход» (Вторая книга Моисея). Это вторая книга Пятикнижия (Торы), Ветхого завета и всей Библии. Предание об исходе является фундаментальным в иудаизме. Оно повествует о порабощении евреев в Египте, их массовом выходе из рабства по воле бога под предводительством Моисея, о даровании Моисею скрижалей завета у горы Синай, о заключении завета между богом и избранным народом, а также о скитаниях евреев по пустыне.

Напомним, странствие евреев по пустыне длилось более сорока лет, а сам Моисей так и не увидел землю обетованную, в которую вел свой народ.

Традиции Песаха

Песах — праздник очень древний, но его традиции дошли до наших дней почти без изменений. Главные атрибуты Песаха — маца (пресные лепешки, которые готовят по строго определенным правилам), горькая зелень как напоминание о горестях рабства, а также вино — знак благословения.

Песах проходит всегда по строго установленным правилам, которые описаны в пасхальной Агаде — сборнике молитв и других текстов, связанных с исходом.

Самая главная часть праздника — это первый седер Песаха («седер» на иврите означает «порядок»).

Заповеди и запреты

Еще до начала праздника верующие иудеи «изгоняют» из своих домов все квасное (хамец) — это распространяется на продукты и напитки, при изготовлении которых используется процесс брожения. Дело в том, что древние евреи так торопились покинуть ненавистный Египет, где они были рабами, что не стали ждать, когда поднимется тесто. Хамец положено выбросить или продать, можно сделать это символически, даже через Интернет. После окончания праздника хамец выкупают обратно. В более широком смысле продажа или сжигание хамеца — это избавление от всего, что мешает следовать божьим заповедям.

Главная заповедь Песаха — на столе обязательно должны быть маца и горькая зелень (марор) в память о горечи египетского плена. Также обязательным ритуалом является чтение пасхальной Агады, кроме того за праздничным столом предписано выпить не менее четырех бокалов вина (или виноградного сока).

Кроме мацы на пасхальном столе есть и другие ритуальные продукты, которые являются обязательными атрибутами Песаха. Это зероа — пропеченное мясо с косточкой в память о пасхальной жертве; бейца — крутое яйцо как знак совершенства; харосет — смесь из тертых яблок, орехов, вина и корицы в память о глине, из которой евреи возводили египетские пирамиды; карпас — съедобная зелень — символ весны и свободы.

За праздничным столом участники седера окунают карпас в соленую воду, которая символизирует слезы, пролитые евреями в рабстве.

Второй седер, который в 2018 году отмечается вечером 31 марта, следующая по значимости часть праздника.

Первый и последний дни Песаха (31 марта и 7 апреля) — дни, когда религиозными законами запрещена любая работа — это время для отдыха и молитвы. Остальные дни Песаха считаются так называемым полупраздником, когда в Израиле часть учреждений работает полдня, а часть уходит на каникулы.

В это время светские израильтяне устраивают пикники, ходят в походы, берут отпуска и уезжают за границу и т.д.

Как Песах связан с Пасхой

Праздник Песах тесно связан с главным христианским праздником — Пасхой, как событийно, так и в богословской трактовке. Согласно Евангелию, Иисус с учениками вошел в Иерусалим, когда древние иудеи как раз готовились отмечать Песах. Так что все события Страстной недели происходили как раз во время отмечания Песаха.

Православная Пасха, как правило (бывают редкие исключения), календарно привязана к евангельским событиям и наступает через неделю после Песаха (так будет и на этот раз — у православных Страстная неделя начнется во время Песаха — 2 апреля, а Пасха наступит с 7 на 8 апреля).

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.