Состояние Юлии Скрипаль улучшилось

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Москва, 29 марта. Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена в британском Солсбери, находится в стабильном и некритическом состоянии.

Юлия Скрипаль, отравленная нервно-паралитическим веществом, идет на поправку и быстро восстанавливается, сообщает агентство Пресс Ассошиэйшн со ссылкой на отделение Национальной службы здравоохранения в Солсбери.

В Национальной службе здравоохранения также добавили, что Сергей Скрипаль по-прежнему находится в стабильном критическом состоянии, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта. Их нашли в бессознательном состоянии.

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