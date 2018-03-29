Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
29 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК РФ и МЧС озвучили разные версии трагедии в Кемерово
Новости Сирии
Сирия: Генштаб ВС РФ назвал критической ситуацию в Ракке
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    29 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК РФ и МЧС озвучили разные версии трагедии в Кемерово

    Украина отказалась выдавать распространявшего слухи о жертвах в Кемерово пранкера Вольнова. СК РФ и МЧС озвучили разные версии трагедии в Кемерово. Парламент Сербии эвакуировали из-за угрозы вооруженного человека.
    18:57 29 Марта 2018
    2136

    Украина отказалась выдавать распространявшего слухи о жертвах в Кемерово пранкера Вольнова

    29 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК РФ и МЧС озвучили разные версии трагедии в Кемерово

    Киев не выдаст Москве пранкера Евгения Вольнова, который распространял фейковые сообщения о числе погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом заявила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская. Ранее стало известно, что СК РФ завел уголовное дело на пранкера Вольнова, настоящее имя которого Никита Кувинков. По версии следствия, Вольнов публично рассылал недостоверную информацию о числе жертв пожара в Кемерово. Он осознанно вводил в заблуждение родственников пострадавших и погибших, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

    СК РФ и МЧС озвучили разные версии трагедии в Кемерово

    29 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК РФ и МЧС озвучили разные версии трагедии в Кемерово

    Специалисты Следственного комитета РФ и МЧС не сошлись в версии причины пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Ведомства называют разные варианты случившегося. Так, спасатели считают, что, предположительно, кто-то занес открытый огонь в центр. Их мнение основывается на заключении экспертов пожарной лаборатории. В свою очередь, следователи уверены в коротком замыкании в проводке и считают ответственными сотрудников комплекса, которые уже арестованы.

    Парламент Сербии эвакуировали из-за угрозы вооруженного человека

    29 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК РФ и МЧС озвучили разные версии трагедии в Кемерово

    Неизвестный с чем-то похожим на оружие в руках пришел к Народной скупщине — парламенту Сербии в Белграде. Согласно первичным данным, он пригрозил устроить взрыв, продемонстрировав принесенную с собой гранату. К зданию прибыла полиция Сербии, парламентариев уже собирались эвакуировать. Однако полицейским удалось задержать мужчину раньше. В руках его оказалась не граната, а муляж пистолета. Причины его поступка устанавливаются.

    Боевики из Думы заявили о готовности покинуть Восточную Гуту

    29 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК РФ и МЧС озвучили разные версии трагедии в Кемерово

    Боевики незаконной вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам», удерживающие город Дума в Восточной Гуте решили сложить оружие. Они обратились к представителям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с просьбой предоставить им коридор для выхода в Восточный Каламун или провинцию Даръа. По данным источника, боевики «Джейш аль-Ислам» отказываются от транспортировки в провинцию Идлиб из-за вражды с поддерживаемыми Турцией вооруженными группировками, которые находятся на севере Сирии.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Яндекс.Новостях
    Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

    Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

    12:22   30 Марта 2018
    218
    Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

    Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

    11:13   30 Марта 2018
    11413
    Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

    Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

    11:06   30 Марта 2018
    6925
    На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

    На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

    10:41   30 Марта 2018
    1949