29 марта | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК РФ и МЧС озвучили разные версии трагедии в Кемерово

Украина отказалась выдавать распространявшего слухи о жертвах в Кемерово пранкера Вольнова Киев не выдаст Москве пранкера Евгения Вольнова, который распространял фейковые сообщения о числе погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом заявила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская. Ранее стало известно, что СК РФ завел уголовное дело на пранкера Вольнова, настоящее имя которого Никита Кувинков. По версии следствия, Вольнов публично рассылал недостоверную информацию о числе жертв пожара в Кемерово. Он осознанно вводил в заблуждение родственников пострадавших и погибших, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

СК РФ и МЧС озвучили разные версии трагедии в Кемерово Специалисты Следственного комитета РФ и МЧС не сошлись в версии причины пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Ведомства называют разные варианты случившегося. Так, спасатели считают, что, предположительно, кто-то занес открытый огонь в центр. Их мнение основывается на заключении экспертов пожарной лаборатории. В свою очередь, следователи уверены в коротком замыкании в проводке и считают ответственными сотрудников комплекса, которые уже арестованы.

Парламент Сербии эвакуировали из-за угрозы вооруженного человека Неизвестный с чем-то похожим на оружие в руках пришел к Народной скупщине — парламенту Сербии в Белграде. Согласно первичным данным, он пригрозил устроить взрыв, продемонстрировав принесенную с собой гранату. К зданию прибыла полиция Сербии, парламентариев уже собирались эвакуировать. Однако полицейским удалось задержать мужчину раньше. В руках его оказалась не граната, а муляж пистолета. Причины его поступка устанавливаются.