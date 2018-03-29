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Песков рассказал, откуда шли вбросы недостоверных данных о пожаре в Кемерово
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    Песков рассказал, откуда шли вбросы недостоверных данных о пожаре в Кемерово

    17:46  29 Марта 2018
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    Песков рассказал, откуда шли вбросы недостоверных данных о пожаре в Кемерово
    Москва, 29 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вбросы недостоверной информации о пожаре в кемеровском торговом центре шли из Украины и Турции. 

    «Чаще всего так и происходит: сплетни, распространение сарафанного радио, тем более в таких трагических ситуациях, — цитирует представителя Кремля «Би-би-си». — Кстати говоря, не обошлось и без доброжелателей в кавычках — тех, кто сознательно вбрасывал такую информацию».

    «Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300–400–500 погибших таким образом вбрасывается», — подчеркнул Песков. 

    В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что работающие на Украине представители спецслужб США несут ответственность за распространение в Сети фейковых сообщений.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что после трагедии в Кемерово через социальные сети идут вбросы, в том числе из-за границы, чтобы посеять панику и недоверие. Российский лидер потребовал не допустить этого.

    Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами страшной трагедии стали 64 человека, еще несколько десятков пострадали. По факту пслучившегося были возбуждены уголовные дела по трем статьям.

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    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #песков #кемерово
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