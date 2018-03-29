Эксперт рассказал, чем опасно постоянное присутствие США в сирийском Эт-Танфе

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Власти Российской Федерации беспокоят планы США закрепить свое присутствие в сирийском Эт-Танфе, где расположена военная база Пентагона. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По-прежнему тревожат сообщения о том, что США и их союзники закрепляют свое незаконное военное присутствие на территории суверенной Сирии. В частности, в произвольно установленную американцами зону вокруг населенного пункта Эт-Танф на юго-востоке страны прибывает тяжелая техника», — подчеркнула дипломат.

В настоящее время в гарнизоне Эт-Танф располагается военная база США, где американские инструкторы проводят обучение и готовят к активным операциям боевиков так называемой сирийской оппозиции. В этом же населенном пункте находится лагерь беженцев Рукбан.

«Первое и самое главное, что нужно помнить и нам, и всему мировому сообществу — США находятся на территории Сирии незаконно, без разрешения официального Дамаска. Их в САР вообще быть не должно. Кроме того, они не согласовывают свои действия с сирийскими властями, и возникает вопрос — а что они вообще там делают? Зачем наращивают свою военную компоненту? Готовится какая-то военная операция, это логично», — заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин.

При этом эксперт подчеркнул, что военнослужащие американской армии вряд ли ведут борьбу с террористами, так как совсем недавно президент США Дональд Трамп на весь мир заявлял, что именно Соединенные Штаты победили ИГИЛ1 (запрещенная в России группировка — прим. ред.) в Сирии.

«Поэтому я сомневаюсь, что они будут продолжать борьбу с боевиками. Скорее всего, для свержения власти они будут пытаться совершать различные провокации, с помощью каких-то бандформирований. Это могут быть курды, а могут быть те самые отряды террористов, которых готовят в Эт-Танфе. Боевики, по заказу США, вполне могут применить запрещенные средства ведения войны, чтобы впоследствии обвинить в провокациях сирийскую армию и российских военнослужащих. Опять будет истерика в западных СМИ, посыплются обвинения в том, что сирийская авиация бомбит мирное население и тому подобное», — продолжает политолог.

По мнению собеседника ФАН, Дамаску понадобится приложить немало усилий для того, чтобы попытаться вытеснить Соединенные Штаты со своей территории. Для этого будет необходимо обращаться в Совет Безопасности ООН, но даже в этом случае шансы чрезвычайно малы.

«Да, это необходимо делать через Совбез ООН, но там, скорее всего будет наложено вето со стороны того же Вашингтона. В настоящее время ситуация такова, что международные игроки — это часть западных сателлитов США, которые будут обслуживать волю и политический заказ Соединенных Штатов. Наших же союзников не так много, а вот оставшиеся будут сохранять нейтралитет, чтобы не ссориться ни с Россией, ни с Америкой», — заключил Савин.

Напомним, в конце ноября 2017 года глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко заявлял, что США создали закрытую 55-километровую зону вокруг американской базы в сирийском Эт-Танфе. Своими действиями Пентагон изолировал свыше 50 тысяч человек, нуждающихся в гуманитарной помощи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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