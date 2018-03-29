Песков рассказал, как согласовывалось заявление нормандской четверки по Украине
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Москва, 29 марта. Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как согласовывалось заявление лидеров нормандской четверки по Украине, сообщает РИА Новости.
«По дипканалам (согласовывалось заявление — прим. ФАН)», — лаконично ответил Песков на уточняющий вопрос о процедуре согласования документа.
Напомним, ранее стало известно, что лидеры государств, входящих в нормандскую четверку (Россия, Германия, Франция и Украина), подтвердили свою приверженность реализации Минских договоренностей, основного документа, прописывающего шаги по урегулированию ситуации в Донбассе.
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