Россия отреагирует на арест активов в США — Захарова

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Москва, 29 марта. Россия отреагирует, если США арестуют российские активы из-за «деля Скрипаля», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если это произойдет, то это будет проанализировано. Будет соответствующая реакция», — заявила она.

Захарова также добавила, что для принятия подобных решений необходима доказательная база. Если американская сторона есть обладает, то ее необходимо предоставить.

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, что в понедельник Вашингтон принял решение выслать из страны сразу 60 российских дипломатов. Кроме того, было закрыто российское генконсульство в Сиэтле.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Согласно версии следователей Великобритании, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» производства РФ.

Москва со своей стороны отрицает все обвинения в нападении на Скрипаля.

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