«Кого я убила?»: Савченко предпочла божий суд украинскому

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Киев, 29 марта. Украинский депутат Надежда Савченко, которая стала фигурантом уголовного дела о терроризме, призналась, что предпочитает божий суд украинскому, если все судьи подчиняются президенту страны Петру Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко. Об этом она заявила, когда суд отказался отстранить от дела одного из прокуроров.

«Если в Украине есть честные свободные суды, неподвластные Порошенко и Луценко, я бы хотела их видеть. Если нет, то пусть меня судит суд Господень, но не такой суд», — отметила она.

Парламентарий подчеркнула, что прокуратура обвиняет ее в убийстве, которого она по факту не совершала.

«Где есть доказанный факт убийства? Кого я убила? У меня нет к вам доверия, потому что вы не слышите», — добавила депутат.

Напомним, что, по версии гособвинения, Савченко планировала взорвать здания Верховной рады и правительства, а также готовила покушение на жизнь Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова. По тем же самым обвинениям проходит другой фигурант дела — руководитель «Центра освобождение пленных» Владимир Рубан, который лично знаком с Савченко.

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