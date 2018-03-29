Пропавший в Кемерове подросток рассказал, как попал в список «неопознанных трупов»

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Кемерово, 29 марта. Считавшийся пропавшим без вести после пожара в Кемерове 17-летний подросток рассказал, почему не выходил на связь с родными.

25 марта Максим ушел из дома за несколько часов до трагедии. Родные подумали, что он отправился в ТЦ «Зимняя вишня», где часто бывал с друзьями.

«А в тот день мы с другом пошли в интернет-кафе. Подвальное помещение, связь не ловит», — объяснил подросток. — В итоге, когда все случилось, родители стали мне звонить. Гудков нет — конечно, сразу паника. Брат, сестра, моя девушка да и просто знакомые — все безуспешно пытались меня найти. Когда я вышел из кафе, родные уже были в штабе. Меня записали в списки пропавших без вести».

В штабе подросток сразу же попросил спасателей убрать его имя из списка пропавших, однако из-за паники и хаоса мог произойти сбой, рассказывает он. Так Максим попал в список «неопознанных трупов», откуда был вычеркнут следователем только 28 марта, сообщает «Комсомольская правда».

Еще одна женщина, которая числилась пропавшей без вести, была внесена в список дважды — один раз под фамилией мужа, второй — под девичьей. Примечательно, что в одном из случаев родственники перепутали и ее имя.

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