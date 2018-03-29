Захарова ответила на вопрос о возможности возвращения смертной казни в России

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Москва, 29 марта. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что российская сторона привержена взятым на себя международным обязательствам, которые связаны с введением моратория на смертную казнь. Об этом в четверг сообщил корреспондент ФАН.

«Россия привержена взятым на себя международным обязательствам», — подчеркнула российский дипломат, отвечая на вопрос журналистов о возможности возвращения смертной казни в России после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Напомним, ранее стало известно о том, что 64 человека погибли при пожаре в ТРЦ в Кемеровской области. Еще девять пострадавших продолжают оставаться в больнице. Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело и задержали пятерых подозреваемых.

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