Путин подписал указ о награждении госнаградами посла РФ в Киргизии и главы ВЦИОМ

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Москва, 29 марта. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами посла РФ в Киргизии Андрея Крутько и гендиректора ВЦИОМ Константина Абрамова

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ наградить «Орденом дружбы» Крутько Андрея Андреевича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Киргизской Республике», — говорится в документе, опубликованном сегодня на на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что Абрамов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за активное участие в общественно-политической жизни российского общества».

Кроме того, за заслуги в развитии отечественного телевидения награждены работники акционерного общества «ТВ Центр». Так,«Орденом почета» награжден первый замгендиректора по вещанию Андрей Румянцев, «Орденом дружбы» — гендиректор Юлия Быстрицкая, ведущая Анна Прохорова.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоилась директор Элина Ахваян, главный телеоператор Илья Кожухов, директор Марина Корабельникова, первый замгендиректора Максим Пучков и главный продюсер Никита Шумаков.

Получили «Ордена почета» и режиссер-постановщик Малого театра Владимир Бейлис, а также профессор Российского государственного института сценических искусств Эдуард Кочергин.

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