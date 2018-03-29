Украинский политолог объяснил участие Киева в дипломатическом демарше против РФ теорией черных лебедей

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Высылку российских дипломатов западными странами в связи с делом Скрипаля председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан попытался объяснить с помощью так называемой теории черных лебедей. Правда, у него это не очень получилось.

Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», Трюхан заявил, что Россия реализует стратегию, которую определил Владимир Путин на Мюнхенском форуме в 2007 году. С точки зрения украинского политолога, это якобы перераспределение зон влияния в мире и переформатирование принципов международных отношений.

«Запад тогда их [амбиции] не понял, а Россия не ожидала серьезных последствий. Первый черный лебедь (согласно теории черных лебедей, придуманной Нассимом Николасом Талебом, черный лебедь — это труднопрогнозируемое и редкое событие, имеющее значительные последствия. — Прим. ред.) прилетел в виде МН17. Скоро будут проходить судебные заседания, на которых не просто прозвучат имена обвиняемых, но и приговоры. А тут прилетел и второй черный лебедь, который очень неприятен для российского государства. Это символическое объявление персонами нон грата российских дипломатов 27 странами. Он показывает определенную позицию и наносит непоправимый вред для тех, кто пытается реализовать вот эту вот стратегию перераспределения зон влияния и переформатирования принципов международных отношений», — заявил Вадим Трюхан.

Выходов из ситуации он видит два. Первый, которым Россия начала пользоваться четыре года назад, — это контрсанкции.

«Это непропорциональный, несимметричный ответ. Как правило, Россия всегда отвечает несимметрично: ага, выдворили двух наших дипломатов, а мы выдворим десять, еще что-то закроем и запретим поставки продукции, перекроем границы или еще что-то», — сказал украинский политолог. Правда, когда его попросили не быть голословным, как британцы, и привести конкретные примеры таких контрсанкций России, он ничего не ответил.

Трюхан продолжил свою речь, отметив, что когда Россия отвечает, это производит эффект домино, потому что другие страны тоже идут на обострение.

«Постепенная эскалация отношений с разными странами мира неминуемо приведет к обнищанию российского народа, к невозможности России покрывать затраты, которые запланированы на перевооружение, какое-то строительство, ведение войны с Украиной, содержание Крыма, пожарную безопасность, дороги и так далее, — считает украинец. — Рано или поздно это приведет к войне».

А второй вариант выхода из сложившейся вокруг России ситуации, заключающийся в «символическом ответе и неформальной консультации с тем, чтобы выйти на серьезные переговоры» и непременно — с участием Украины, Вадим Трюхан назвал фантастическим в нынешних условиях.

«Как и теория черных лебедей. Такой же фантастический», — заметил ведущий программы Евгений Попов.

А его соведущая Ольга Скабеева добавила:

«Наконец-то мы поняли, зачем Украина присоединилась к этому дипломатическому демаршу. Потому что если вдруг будут переговоры, чтобы ее тоже позвали».

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