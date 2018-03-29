Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Украинский политолог объяснил участие Киева в дипломатическом демарше против РФ теорией черных лебедей
Политика
Песков ответил на вопрос об обращении адвоката украинца Сущенко
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский политолог объяснил участие Киева в дипломатическом демарше против РФ теорией черных лебедей

    17:42  29 Марта 2018
    823

    Украинский политолог объяснил участие Киева в дипломатическом демарше против РФ теорией черных лебедей

    Высылку российских дипломатов западными странами в связи с делом Скрипаля председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан попытался объяснить с помощью так называемой теории черных лебедей. Правда, у него это не очень получилось.

    Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», Трюхан заявил, что Россия реализует стратегию, которую определил Владимир Путин на Мюнхенском форуме в 2007 году. С точки зрения украинского политолога, это якобы перераспределение зон влияния в мире и переформатирование принципов международных отношений.

    «Запад тогда их [амбиции] не понял, а Россия не ожидала серьезных последствий. Первый черный лебедь (согласно теории черных лебедей, придуманной Нассимом Николасом Талебом, черный лебедь — это труднопрогнозируемое и редкое событие, имеющее значительные последствия. — Прим. ред.) прилетел в виде МН17. Скоро будут проходить судебные заседания, на которых не просто прозвучат имена обвиняемых, но и приговоры. А тут прилетел и второй черный лебедь, который очень неприятен для российского государства. Это символическое объявление персонами нон грата российских дипломатов 27 странами. Он показывает определенную позицию и наносит непоправимый вред для тех, кто пытается реализовать вот эту вот стратегию перераспределения зон влияния и переформатирования принципов международных отношений», — заявил Вадим Трюхан.

    Выходов из ситуации он видит два. Первый, которым Россия начала пользоваться четыре года назад, — это контрсанкции.

    «Это непропорциональный, несимметричный ответ. Как правило, Россия всегда отвечает несимметрично: ага, выдворили двух наших дипломатов, а мы выдворим десять, еще что-то закроем и запретим поставки продукции, перекроем границы или еще что-то», — сказал украинский политолог. Правда, когда его попросили не быть голословным, как британцы, и привести конкретные примеры таких контрсанкций России, он ничего не ответил.

    Украинский политолог объяснил участие Киева в дипломатическом демарше против РФ теорией черных лебедей

    Трюхан продолжил свою речь, отметив, что когда Россия отвечает, это производит эффект домино, потому что другие страны тоже идут на обострение.

    «Постепенная эскалация отношений с разными странами мира неминуемо приведет к обнищанию российского народа, к невозможности России покрывать затраты, которые запланированы на перевооружение, какое-то строительство, ведение войны с Украиной, содержание Крыма, пожарную безопасность, дороги и так далее, — считает украинец. — Рано или поздно это приведет к войне».

    А второй вариант выхода из сложившейся вокруг России ситуации, заключающийся в «символическом ответе и неформальной консультации с тем, чтобы выйти на серьезные переговоры» и непременно — с участием Украины, Вадим Трюхан назвал фантастическим в нынешних условиях.

    «Как и теория черных лебедей. Такой же фантастический», — заметил ведущий программы Евгений Попов.

    А его соведущая Ольга Скабеева добавила:

    «Наконец-то мы поняли, зачем Украина присоединилась к этому дипломатическому демаршу. Потому что если вдруг будут переговоры, чтобы ее тоже позвали».

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #украина #евгений попов #вадим трюхан #ольга скабеева #дело скрипаля #высылка дипломатов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге

      12:59 30 Марта 2018 42
      Читать
      11:37
      Сегодня

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»
      9:57
      Сегодня

      Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном
      7:43
      Сегодня

      Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 71

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1055

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      486

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1003

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1467
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      218
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      12201
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      8124
      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      10:41   30 Марта 2018
      1949