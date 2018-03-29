Путин поручил разработать новые меры по поддержке инвестиционных проектов в регионах

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Москва, 29 марта. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по поддержке инвестиционных проектов в регионах.

Среди них, в частности, разработка поправок в законодательство, согласно которым расходы региональных государственных фондов развития промышленности будут включены в состав расходов, учитываемых при распределении дотаций субъектам РФ из федерального бюджета.

Кроме того, кабмину нужно будет разработать меры по упрощению порядка предоставления регионам федеральных земельных участков для реализации инвестиционных проектов, а также рассмотреть механизм единой субсидии на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам предприятий обрабатывающей промышленности.

До 1 декабря правительство должно будет представить поправки по части эффективности предоставления предприятиям машиностроения промышленных субсидий.

В числе других поручений Путина: включение в стратегию пространственного развития РФ рекомендаций по размещению объектов промышленности на территориях регионов исходя из их транспортно-логистических и ресурсно-сырьевых особенностей, а также формирование реестра промышленных предприятий с господдержкой, реализованных, реализуемых и планируемых к реализации индустриальных и инфраструктурных проектов федерального и регионального значения. Эти задачи нужно решить до 1 ноября.

К 1 августа правительству нужно будет представить предложения о целесообразности создания новых особых экономических зон.

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