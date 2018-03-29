В Киеве появится улица Кубанской Украины

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Киев, 29 марта. В Деснянском районе Киева улицу Маршала Жукова готовятся переименовать в улицу Кубанской Украины. На сайте Киевского горсовета также было опубликовано соответствующее сообщение.

Согласно приведенной информации, решение об изменении названия утвердила комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Ожидается, что нововведения помогут в восстановлении исторической памяти о государственном образовании на Кубани — Кубанской Украине.

Чтобы улицу переименовали, необходим заключительный вердикт по итогам пленарного заседания Киевского горсовета.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что в рамках декоммунизации наибольшее количество населенных пунктов было переименовано на востоке страны — в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. На днях жители Киева не поддержали идею переименования площади Льва Толстого, расположенной в центре украинской столицы.

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