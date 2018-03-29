Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Украина
В Киеве появится улица Кубанской Украины
Политика
Песков ответил на вопрос об обращении адвоката украинца Сущенко
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Киеве появится улица Кубанской Украины

    17:35  29 Марта 2018
    960

    В Киеве появится улица Кубанской Украины

    Киев, 29 марта. В Деснянском районе Киева улицу Маршала Жукова готовятся переименовать в улицу Кубанской Украины. На сайте Киевского горсовета также было опубликовано соответствующее сообщение.

    Согласно приведенной информации, решение об изменении названия утвердила комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

    Ожидается, что нововведения помогут в восстановлении исторической памяти о государственном образовании на Кубани — Кубанской Украине.

    Чтобы улицу переименовали, необходим заключительный вердикт по итогам пленарного заседания Киевского горсовета.

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что в рамках декоммунизации наибольшее количество населенных пунктов было переименовано на востоке страны — в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. На днях жители Киева не поддержали идею переименования площади Льва Толстого, расположенной в центре украинской столицы.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге

      12:59 30 Марта 2018 42
      Читать
      11:37
      Сегодня

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»
      9:57
      Сегодня

      Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном
      7:43
      Сегодня

      Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 71

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1055

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      486

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1003

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1467
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      218
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      12201
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      8124
      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      На Крымском мосту началась установка «акустического щита»

      10:41   30 Марта 2018
      1949