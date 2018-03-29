Саркози предстанет перед судом по делу о подкупе

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Париж, 29 марта. Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции.

Как сообщает газета Le Mond, экс-главу Французской Республики подозревают в подкупе и злоупотреблении влиянием, с помощью которых он пытался получить данные у одного из судей Кассационного суда в обмен на обещание назначить его на престижную должность в Монако.

Ранее сообщалось, что Саркози был взят под стражу 20 марта. Он был задержан по делу о нарушении финансирования политических кампаний. Спустя два дня ему были предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, укрывательстве ливийских госсредств и руководстве пассивной коррупцией.

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