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Силуанов заявил, что Улюкаев по-прежнему его товарищ
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    Силуанов заявил, что Улюкаев по-прежнему его товарищ

    17:52  29 Марта 2018
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    Силуанов заявил, что Улюкаев по-прежнему его товарищ

    Москва, 29 марта. Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что по-прежнему считает своим товарищем экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, но при этом этом сохраняет деловые отношения и с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

    Министр напомнил, что они с Улюкаевым много работали вместе:»еще и по Минфину, по Центральному банку, будучи коллегой по министерству экономического развития».

    «Я знаю, что Алексей действительно мой товарищ» — подчеркнул он в интервью телеканалу «Дождь», добавив, что после вынесения приговора и заключения в колонию он им «безусловно» остается.

    «Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен», — добавил он, оговорившись, что для окончательных выводов нужна вся полнота информации,а он ей не располагает. «Я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея. В конечном счете это судебное решение. В это верить мне, безусловно, не хочется», — заявил Силуанов.

    С главой «Роснефти» Силуанов сохраняет деловые отношения. . «Я хочу сказать, что наши деловые отношения как складывались, так и продолжают сегодня складываться, вне зависимости от каких-либо решений», -сказал он.

    Напомним, Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главного исполнительного директора Игоря Сечина. за заключение, позволившее «Роснефти» приобрести у государства «Башнефть». Приговор был вынесен в декабре минувшего года.

    Сам Улюкаев вину не признает и обжаловал приговор. Апелляция бывшего министра будет рассмотрела Мосгорсудом 12 апреля.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #улюкаев #сечин
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