Россия объявила о разрыве соглашения с Украиной о поставках оружия

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Москва, 29 марта. Министерство иностранных дел России сообщило о том, что соглашение между Москвой и Киевом о поставках оружия прекращено. Документ был подписан более двадцати лет назад — в 1995 году.

Как отмечается в сообщении, появившемся в четверг на официальном сайте российского дипломатического ведомства, 28 марта действие документа прекращено.

Напомним, украинское правительство в одностороннем порядке разорвало данное соглашение в ноябре прошло года.

Сотрудничество с РФ в сфере военно-технического комплекса Киев приостановил в марта 2014 года. В июне того же года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий какое-либо взаимодействие с Россией в военной сфере.

Отметим, в конце минувшего года после длительных переговоров Киев достиг принципиальной договоренности с Вашингтоном о поставках на территорию Украины американского летального оружия. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что это решение США идет вразрез с минскими соглашениями по урегулированию ситуации на территории Донбасса.

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