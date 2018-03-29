«Сценарий цветной революции»: Володин рассказал, кто запустил фейк о погибших в Кемерово

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Москва, 29 марта. Работающие на Украине представители спецслужб США несут ответственность за распространение в Сети фейковых сообщений, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом, он прокомментировал недостоверные сведения, которые распространялись на Украине относительно пожара в Кемерово.

По его словам, подобные шаги являются попыткой реализовать технологию цветных революций в России.

«Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряженность и реализовать технологии цветных революций», — отметил Володин.

Спикер нижней палаты российского парламента уверен, что спецслужбы США с помощью фейков пытались посеять панику среди населения, вызвать недоверие к власти и дискредетировать Россию в глазах мировой общественности.

Напомним, что ранее Следственный комитет сообщил о заочном аресте украинского блогера Евгения Войнова, который сообщил в соцсетях о «сотнях жертв» пожара в Кемерово, тогда как в действительности в результате трагедии погибли 64 человека. Блогер подозревается в возбуждении вражды и ненависти.

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