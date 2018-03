Aerosmith в «боевом» составе появится на появится на РЕН ТВ

В закладки

Москва, 29 марта. Группа Aerosmith «выступит» на российском телевидении. В выпуске программы «Соль» на РЕН ТВ 1 апреля покажут фильм-концерт Aerosmith Rocks Donington.

Зрители увидят главные хиты музыкантов, такие как Dream On, Walk This Way, Jaded и I Don’t Want To Miss A Thing, с которыми они выступили на фестивале Download в Битании.

«На РЕН ТВ Aerosmith появится в «боевом» составе: легендарная пятерка из Стивена Тайлера, Джо Перри, Тома Хэмилтона, Брэда Уитфорда и Джоуи Крамера покажет, что такое настоящий рок», — говорится в анонсе.

Документальный фильм запечатлел группу на пике сил. Басист Aerosmith Том Хэмилтон рассказал, что при съемке концерта музыканты старались выложиться по полной.

