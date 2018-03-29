Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

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Цена на искусство. Руководители столичных театров рассказали о программах лояльности для своих зрителей, о ценах на билеты и о том, как бороться с перекупщиками.

Баснословную цену за билет — в Большой театр 200 тысяч рублей, задирают дельцы от искусства, а не администрация Большого, уверят директор театра Владимир Урин.

«У нас на все топовые спектакли, на топовые (!), выше цены, чем 15 тысяч рублей за билет, нет…», — уверяет генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

И выше, чем в 10-20 раз от цены, названной Владимиром Уриным, уже не будет. Деятельность спекулянтов должен пресечь законопроект, который урегулирует продажу билетов в театры и музеи.

«Продавать могут только те организации, у которых есть договорные отношения с тем или иным театром…. У министерства культуры есть право составления административного протокола, и штрафы очень существенные», — предупреждает замминистра культуры РФ Александр Журавский.

Порыв навести порядок с ценами на билеты — прекрасен, однако генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Антон Гетьман сомневается в том, что правительство способно остановить деятельность спекулянтов.

«Если бы те законы, которые есть, работали эффективно, проблемы не возникло бы», — считает директор московского театра оперы и балета.

Большой театр выиграл ряд судебных исков у владельцев сайтов-клонов. Ни одно решение суда не было исполнено, ни один штраф не был выплачен. Еще до окончания судебного разбирательства сайт исчезал, и на его месте появлялся другой такой же. И вот снова, еще одна попытка сделать так, чтобы закон работал. Может быть, на этот раз все получится, и у зрителя получится утолить жажду по искусству, балету и опере по доступной для него цене.

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