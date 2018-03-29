Сирия: Боевики подожгли свои склады с боеприпасами перед уходом из Восточной Гуты

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Дамаск, 29 марта. Боевики незаконных вооруженных формирований подожгли свои базы, штаб-квартиры и склады с боеприпасами при выходе из Восточной Гуты. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

По данным агентства, в настоящее время последняя партия боевиков готовится к выходу из Восточной Гуты. Перед уходом боевики подожгли свои базы и склады с боеприпасами в населенных пунктах Джобар, Замалка и Арбин.

Ранее стало известно, что боевики незаконной вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам», удерживающие город Дума в Восточной Гуте, обратились к представителям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с просьбой предоставить им коридор для выхода в Восточный Каламун или провинцию Даръа.

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