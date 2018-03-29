Захарова рассказала о возможном визите главы МИД КНДР в Россию

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Москва, 29 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ближайшем будущем Россию может посетить глава МИД КНДР.

«Пока все в стадии проработки, но можно сказать, что это ближайшая перспектива», — заявила Захарова в ходе брифинга в четверг, 29 марта.

Ранее Захарова рассказала о незаконной высылке российских дипломатов при ООН. По ее словам, США не имеют права выдворять дипломатов при ООН в одностороннем порядке.

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