«Это омерзительно»: Захарова отреагировала на публикации западных СМИ о трагедии в Кемерово

Москва, 29 марта. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала омерзительными попытки западных политиков и СМИ разыгрывать на трагедии в Кемерово свои политические цели.

«Что касается освещения западными СМИ пожара в Кемерово — это омерзительно, когда люди пытаются на трагедии разыграть свои политические цели, страна вздрогнула после этой трагедии», — заявила дипломат на брифинге в Москве.

Она подчеркнула, что не видела «ни одного человека который бы искренне не переживал», добавив, что россияне «просто с замиранием сердца смотрели кадры хроники».

«С другой стороны и внутри страны появились попытки использовать эту ситуацию, но это меркнет по сравнению с тем, как ужаснулась все люди разных политических взглядов», — добавила Захарова.

Говоря о публикации агентства Bloomberg, спикер МИД РФ призналась, что не видела материала о пожаре, но «просто отказывается верить, что журналисты могут писать такое».

Речь идет о статье агентства, которое по своему цинизму заткнуло за пояс материалы ряда других американских изданий. В ней авторы обвинили власти России в якобы неспособности чувствовать боль своей страны.

Не отстала и The Wall Street Journal, сообщив, что многие россияне не верят официальной статистике о количестве жертв, а The New York Times заявила, что трагедия в Кемерово стала маскировкой неприятных для России событий на международной арене.

