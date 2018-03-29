Госдума просит Кабмин убрать решетки с первых этажей школ

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Москва, 29 марта. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросит в правительстве информацию о целесообразности запрета установки несъемных решеток в школах и детских садах.

Авторами поручения выступили депутаты «Справедливой России» Сергей Миронов, Дмитрий Ионин и Ольга Епифанова.

«Поручить комитету ГД по безопасности и противодействую коррупции запросить в правительстве РФ информацию о целесообразности (возможности) запрета установок несъемных решеток на окнах помещений, связанных с пребыванием детей в образовательных учреждениях РФ», — говорится в протокольном поручении.

Напомним, что 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, среди них было много детей. Более 60 пострадали.

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