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Это приговор: политолог прокомментировал загадочное появление Юлии Скрипаль в соцсети после отравления
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    Это приговор: политолог прокомментировал загадочное появление Юлии Скрипаль в соцсети после отравления

    16:57  29 Марта 2018
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    Это приговор: политолог прокомментировал загадочное появление Юлии Скрипаль в соцсети после отравления

    Москва, 29 марта. Загадочное появление Юлии Скрипаль в социальной сети «ВКонтакте» после отравления в Солсбери разрушает официальную версию Лондона по делу и может привести к смертному приговору отцу и дочери, считает российский экономист, публицист и политолог Михаил Делягин.

    Сообщения о том, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля 7 марта посещала свою страничку в соцсети ранее распространили СМИ, предполагая, что аккаунт Юлии Скрипаль мог быть взломан, а также не исключая версии, что девушка сама могла войти в соцсеть, когда ненадолго пришла в сознание. Однако, по мнению Делягина, все эти аргументы являются слишком слабыми.

    «К сожалению, появление информации о том, что через три дня после «покушения» дочь Скрипаля заходила на свою страницу «Вконтакте» полностью разрушает официальную пропагандистскую версию, и, вероятно, подписывает смертный приговор Скрипалям: правительство Ее Величества будет просто вынуждено уничтожить их, заметя свои следы», — считает эксперт.

    Российский экономист, публицист и политолог Михаил Делягин

    В публикации на своем сайте Делягин отметил, что о распространении заведомо ложных сообщений Лондоном свидетельствуют и другие факты. Так, ранее выяснилось, что перед отравлением, Скрипали отключили на смартфонах GPS. Как пишет Делягин, это говорит о том, что отец и дочь «проводили встречу, которую считали секретной».

    Политолог добавил, что ранее Лондон распространял «ложь о многих других странных смертях, включая Литвиненко и Березовского», а это, по мнению Делягина, дает основания «всерьез относиться к версии об их (британских властей – прим. ФАН) прямом участии в устранении Скрипалей».

    Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

    На этом основании Лондон выдвинул в адрес Москвы голословные обвинения, заявив, что РФ якобы причастна к инциденту. МИД России рассматривает данные заявления как провокацию.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #великобритания #скрипаль
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