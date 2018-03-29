На Западе признались МИД РФ в колоссальном давлении по вопросу высылки дипломатов

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Москва, 29 марта. Некоторые сотрудники внешнеполитических ведомств стран Запада признавались в том, что на них оказывалось огромное давления по вопросу о высылке российских дипломатов. Об этом рассказала в четверг пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, сообщает корреспондент ФАН.

«Сначала нам говорили об одних причинах высылки, потому нам говорили о других. Это говорит о том, что на них оказывается колоссальное давление. И ряд представителей из дипломатического корпуса говорили об этом нам прямо», — подчеркнули в МИД России, комментируя дело Скрипаля.

Напомним, в начале марта в Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй поспешила возложить ответственность за инцидент на РФ.

Абсурдную позицию Лондона поддержали США и около двух десятков стран Европы, которые объявили о высылке российских дипломатов. Непосредственно Москва пообещала ответить на антироссийскую деятельность западных стран.

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