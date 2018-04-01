Премьер-министр Иракского Курдистана: Удары курдов по Турции надо прекратить

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Территория Курдистана не должна быть источником угрозы для соседних с автономией стран, заявил глава регионального правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани. Он пояснил, что с территории региона не должны наноситься удары по соседним странам.

«Это относится к Турции, Ирану, Сирии и к другим странам», — подчеркнул Барзани, выступая на пресс-конференции в Эрбиле.

Таким образом, наличие проблемы курдского терроризма уже признано на уровне властей курдской автономии в Ираке, хотя данная проблема касается и всех сопредельных ближневосточных стран, где присутствует курдское меньшинство.

Хорошая мина при плохой игре

Заявление премьер-министра курдской автономии, который одновременно является и племянником бывшего президента Иракского Курдистана Масуда Барзани, ушедшего в отставку после провального сентябрьского референдума о независимости, можно считать знаковым.

Клан Барзани, чья столетняя война за независимость Курдистана против турок, арабов и иранцев стала неотъемлемой частью истории курдов, всегда считался «непримиримым», исповедующим самые радикальные формы политической и вооруженной борьбы. Несколько раз — во время Барзанского восстания 1931—32 годов, во времена просоветской Мехабадской республики, существовавшей в 1943—45 годах, во времена раздела Ирана между СССР и союзниками и, наконец, в новейшей истории Иракского Курдистана, стартовавшей в 1991 году, клан Барзани каждый раз «перегибал палку», закрывая своими радикальными действиями и лозунгами реальную дорогу к курдской государственности.

Последняя ошибка дяди Нерчивана, связанная с явно неуместным референдумом о независимости Иракского Курдистана, обернулась для клана Барзани не только отставкой самого Масуда, но и фактической потерей курдами провинции Киркук, имевшей смешанное арабско-курдское население. При этом именно абсолютная недоговороспособность клана и его политического крыла, «Демократической партии Курдистана» (ДПК), оказалась последним гвоздем в крышку гроба курдской государственности.

В ситуации безапелляционных заявлений Барзани и ДПК, а также их установки на признание Иракского Курдистана в весьма спорных границах, сложившихся по факту после победы над «Исламским государством»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), правительство Ирака пошло на сепаратные переговоры с «умеренными» курдами во главе с кланом Джаляля Талабани и партией «Патриотический союз Курдистана» (ПСК).

Нынешнее состояние клана Барзани и авторитет ДПК невозможно сравнить с прошлым господствующим положением. Потеря Киркука, изоляция Эрбиля — в том числе транспортная и финансовая, что больно бьет по простым курдам, — привела к тому, что клан лихорадочно ищет возможности для возвращения к «умеренной» риторике, в рамках которой они могли бы хоть как-то сохранить свой политический капитал.

Для такой роли фигура Нерчивана Барзани подходит как нельзя лучше — в отличие от своего «бешеного» дяди Масуда, нынешний премьер-министр снискал себе уважение за ровный спокойный, неконфликтный характер, деловую и политическую хватку и способность к компромиссу. Все это создало ему авторитет даже среди противников ДПК и клана Барзани.

Фактор возмущения

«Перед тем как обвинять Турцию в том, что она вводит войска в курдские районы, необходимо задать себе простой вопрос — а почему она это делает?» — услышать такой комментарий от официального курдского политика еще полгода назад было бы совершенно невозможно. Тем не менее, это точная цитата из выступления премьер-министра Барзани на пресс-конференции в прошедшую среду.

«В принципы экстремистских курдских организаций, в первую очередь «Рабочей партии Курдистана», входит использование курдских территорий для нанесения ударов по сопредельным государствам, в первую очередь по Турции, Сирии, но также и по другим странам, — уточнил Барзани, резюмировав: — Эта практика должна быть немедленно прекращена».

Учитывая внутриполитическую ситуацию в Иракском Курдистане, заявления Барзани вполне понятны. Ставка на радикалов и крайние взгляды на «немедленное» получение реальной независимости от Багдада не сработали, в силу чего теперь приходится иметь дело не только с Багдадом, который с 1991 года более-менее привык к полунезависимому Курдистану, но и с Анкарой, которая отнюдь не намерена терпеть выходки курдских террористов на сопредельных с нею территориях.

Турецкий вариант «окончательного решения» курдского вопроса был наглядно продемонстрирован в соседней Сирии, где в рамках приграничных операций «Щит Евфрата» и в районе Африна вся курдская полунезависимая и малоуправляемая террористически-радикальная вольница была полностью зачищена. Теперь же Анкара недвусмысленно нацелилась на создание полной блокады последней сирийской курдской провинции, Джазиры (в сирийском варианте — Хасака), расположенной на востоке Сирии.

План турецкой операции против курдского «пиратского анклава» в Сирии вынужденно затрагивает два ключевых города — Манбидж на западном берегу Евфрата и Синджар, расположенный на иракской территории возле сирийско-иракской границы к востоку от провинции Хасака. Занятие этих двух городов позволит Турции осуществить плотную блокаду Сирийского Курдистана и окончательно рассечь курдскую территорию надвое, разделив иракскую и сирийскую части де-факто единого Курдистана.

Дополнительным козырем для Турции является то, что во время борьбы с «Исламским государством» и сирийские, и иракские курды весьма активно прибегали к помощи подотчетных формальным курдским «правительствам» вооруженных отрядов, которые теперь и осуществляют во многом власть на местах, в том числе и в упомянутых Манбидже и Синджаре.

Кроме того, турецкой стороне есть что предложить официальному Дамаску. Помимо того, что курдами в Сирии захвачены большие территории с важными природными и инфраструктурными ресурсами (подобно Киркуку в Ираке), столица провинции Хасака, одноименный город, сохранивший верность Дамаску, находится в блокаде со стороны курдов. Поэтому любое ослабление курдских позиций на северо-востоке Сирии — объективно на руку официальным сирийским властям.

Смогут ли курды договориться?

На первый взгляд, кажется, что последние заявления Нерчивана Барзани — это уверенный шаг к мирному урегулированию в Ираке и Сирии. Однако, при более детальном анализе и учитывая реальную историю Иракского Курдистана, такой сценарий все-таки представляется маловероятным.

Во-первых, как уже было сказано, такие заявления последовали из Эрбиля только после жесточайшего военного и политического поражения. Еще полгода назад настроения в Иракском Курдистане были совсем иными — курдские элиты уже собирались праздновать победу над Багдадом, а рефрен политического курса звучал как «Запад нам поможет, у нас есть парабеллум!»

Во-вторых, договороспособность курдов как единой политической нации оказалась ниже любых ожиданий. В итоге Багдаду и Тегерану удалось провести сепаратные переговоры с курдскими «реалистами» из клана Талабани и возвратить ресурсы и инфраструктуру нефтеносной провинции Киркук, в то время как радикалы-Барзани были «заперты» в своем горном Эрбиле и оставлены «вариться в собственном соку». За полгода процесс переваривания радикальных идей вполне буднично прошел до конца, что и обусловило неожиданный, но закономерный поворот в риторик.

Ну и, наконец, необходимо понимать, что фантом «курдской независимости» во многом задается политикой их внешних хозяев, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, которые используют курдов как удобный инструмент воздействия на ситуацию на Ближнем Востоке. Учитывая потерю субъектности и раскол среди курдов после поражения в Киркуке, США просто скомандовали их элитам пойти на переговоры с Анкарой и Багдадом.

Разумеется, содержание курдов и их государства никак не входит в планы США — это изначально был, есть и какое-то время будет лишь специфический проект ЦРУ и Пентагона с ограниченными целями. В силу чего просьбы о перемирии, которые слышны сегодня из Эрбиля, направлены на сохранение существования курдского анклава, который сейчас пытается выжить, сохранив свою субъектность на будущее.

Подобная политика, что показательно, ведется Вашингтоном и в соседней Сирии, где в такой же манере курдами захвачены ресурсы на арабских территориях и происходит политический шантаж «курдской независимости», для которой реально нет никакой практической базы. Скорее всего, результат курдских усилий в Сирии будет столь же печален, как и в Ираке.

Единственный вопрос — сколько на это потребуется времени и сколько крови еще будет пролито до окончательного вразумления курдской стороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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