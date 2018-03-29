Захарова рассказала, как страны НАТО могли унаследовать рецепт «Новичка» от Чехословакии

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Москва, 29 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что страны НАТО используют потенциал химической промышленности Чехии и ее разработки в области защиты от боевых отравляющих веществ, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга. Она рассказала, как страны НАТО могли унаследовать рецепт «Новичка» от Чехословакии.

Она напомнила, что разработка под условным названием «Новичок» велась в Швеции, Великобритании, США и Чехии.

«Достигнутые этими странами результаты по созданию новых отравляющих веществ этого типа отражены более чем в 200 открытых источников стран НАТО», — заявила Захарова, комментируя упоминание российским внешнеполитическим ведомством Чехии среди стран, разрабатывавших нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым был отравлен, по версии Великобритании, экс- полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Как отметила Захарова, Чехия занималась исследованиями в области химзащиты в рамках Организации Варшавского договора. По ее словам, во всех СМИ есть публикации на эту тему.

«Сказано, что после роспуска организации чешский научный потенциал в данной области был востребован ее новыми западными партнерами, унаследован НАТО», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«Важное место в изысканиях занимают вещества нервно- паралитического действия по западной классификации «Новичок», что подтверждают существующие в СМИ публикации о деятельности научных центров по исследованию боевых отравляющих веществ в Чехии, сказала Захарова. Кроме того, в чешском городе Вишков действует центр НАТО по защите от оружия массового поражения.

Несколько дней назад сообщалось, что яд, напоминающий по своим характеристикам то вещество, которым предположительно был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, был обнаружен российскими военными в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США еще в 1998 году.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе.

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