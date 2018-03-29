На пожарную безопасность цирков в 2018 году потратят 120 млн рублей

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Москва, 29 марта. После трагедии в Кемерово Российская государственная цирковая компания приняла решение направить на совершенствование систем безопасности своих учреждений дополнительные средства. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал гендиректор Росгосцирка Дмитрий Иванов.

По словам Иванова, Росгосцирк в рамках своей субсидии выделит дополнительные средства на противопожарную безопасность: 60 млн рублей на первоочередные работы и еще столько же до конца 2018 года.

«Все директора цирков оповещены о том, что необходимо сделать полную ревизию по направлению противопожарной безопасности. Собираем информацию и в ближайшее время проводим конкурсы на выполнение этих видов работ», — отметил глава Росгосцирка.

По словам директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского, замена старого противопожарного оборудования в цирках действительно необходима.

«Поскольку многие театры и цирки являются местами массового скопления зрителей, конечно, мы должны усилить меры противопожарной безопасности. Везде нужно заменить старое оборудование советских времен на более новое и эффективное. Снабжение рациями необходимо. Сейчас они есть, но не в том объеме, в каком надо. Диалог должен быть между сотрудниками во время представления, это очень важно», — рассказал ФАН Марчевский.

Эдгард Запашный, гендиректор Большого Московского цирка (не входит в число филиалов Росгосцирка), отметил, что цирку также требуются дополнительные средства на совершенствование систем пожарной безопасности.

«Пожарная безопасность для нас является приоритетной задачей. Мы сталкиваемся с определенными проблемами, так как цирк был построен 46 лет назад. Современные требования к безопасности, естественно, в разы усилились. Нам приходится менять коммуникации, проводить и закупать дополнительное оборудование. Эта работа нами не прекращается. В планах значится капитальная реконструкция Большого Московского цирка. Конечно, все системы и коммуникации изначально будут переделано с неким заделом на будущее», — подчеркнул Запашный.

Росгосцирк объединяет 42 стационарных цирка России. В компании работают порядка 6 тысяч сотрудников.

Напомним, 28 марта министр культуры Владимир Мединский поручил провести проверку противопожарной безопасности в цирках, а также во всех учреждениях культуры.

Это решение было принято после трагедии в Кемерово, где во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, многие из которых были дети.

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