Дуров после масштабного сбоя пообещал модернизировать оборудование Telegram

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Москва, 29 марта. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о мерах, которые будут предприняты после масштабного сбоя в работе мессенджера.

Напомним, о трудностях с подключением и отправкой сообщений заявили сегодня пользователи по всему миру. В частности, сбои были зафиксированы в России, ряде европейских стран, на Ближнем Востоке, а также на территории СНГ, Америки и Восточной Азии.

Дуров объяснил, что сбой произошел из-за плановых работ провайдера центра обработки данных в Европе. Именно из-за них, по его словам, были обесточены сервера Telegram.

«Чтобы убедиться, что такие сбои больше не повторятся, мы установили более прямую и в режиме реального времени связь между нашими инженерами и электриками центров обработки данных и, что еще более важно, начали модернизировать наше оборудование, связанное с электропитанием», — написал он своем в Telegram-канале.

Основатель мессенджера также принес извинения за сбои и поблагодарил пользователей за поддержку и терпение, которые они проявили во время устранения неполадок.

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