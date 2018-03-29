Путин присвоил звания народных артистов балеринам Терешкиной и Шипулиной

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Москва, 29 марта. Президент России Владимир Путин присвоил балеринам Виктории Терешкиной и Екатерине Шипулиной звания народных артистов России. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации четверг, 29 марта.

«За большие заслуги в области театрального и музыкального искусства присвоить почтенное звание «Народный артист Российской Федерации», — сообщается в указе президента РФ.

Также звания народного артиста получили артистка Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Светлане Головиной, художественному руководителю Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова Геннадию Дмитряку и артисту театра имени Моссовета Николаю Лебедеву, которому в декабре прошлого горда исполнилось 96 лет.

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