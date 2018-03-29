Лгавший о сотнях погибших в Кемерово сам назначил награду за свою голову

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Москва, 29 марта. Украинский пранкер Никита Кувиков, распространявший лживую информацию о количестве жертв трагедии в Кемерово, назначил награду за собственную поимку.

Как выяснила «Комсомольская правда», именно Кувиков оказался тем «родственником жертв пожара», который опубликовал в соцсетях объявление о розыске пранкера Евгения Вольнова. В сообщении, которое мгновенно разлетелось по Интернету, говорилось о том, что за голову пранкера назначена награда в 12 миллионов рублей.

Именно подозрительно крупная сумма потенциального вознаграждения и натолкнула журналистов «Комсомольской правды» на мысль о том, что «потерявший на пожаре мать, жену и ребенка» вовсе не является тем, за кого себя выдает.

Позвонив по указанному в объявлении номеру, а затем и «пробив» его в поисковиках, журналисты обнаружили, что такой же контакт оставил желающий якобы продать два холодильника и морозильную камеру, а также «менеджер по набору персонала» ресторана «Пьяный Аллах» и магазина нижнего белья «Модный Аллах».

Кроме того, этот же номер телефона был указан в объявлении о том, что некто желает «отдать айфон даром в связи с покупкой нового». В этот момент картина стала уже более понятной.

Проверив привязку номера телефона с помощью сайтов по грузоперевозкам, журналисты выяснили, что это номер Жени Вольнова. В базе данных этих порталов он указан контактным лицом, через которое в начале марта из Авдеевки в Ростов перегнали два рефрижератора с овощами.

Не оставил никаких сомнений в том, что «лишившийся семьи в Кемерово мужчина» и украинский пранкер являются одним и тем же человеком, тот факт, что номер из объявления о награде был указан в сообщении «Вконтакте» с предложением «продать фотографии сгоревших в ТЦ людей».

Напомним, в воскресенье в одном из крупнейших торговых центров города Кемерово произошел страшный пожар. Жертвами трагедии стали 64 человека — в том числе 41 ребенок. Пожар в здании еще не был локализован, когда в соцсетях уже началось распространение информации о том, что официальные лица якобы скрывают реальное число погибших.

Как оказалось, украинский пранкер Никита Кувиков обзванивал морги Кемерово, сообщая, что в огне якобы погибли 300 человек. Молодой человек представлялся сотрудником МЧС. Свое «шоу» он транслировал в прямом эфире на Youtube под издевательским названием «Угораем с Кемерово».

В среду стало известно, что СК РФ ходатайствовал о заочном аресте пранкера. Позднее стало известно, что он также попадет в базу Интерпола.

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