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Лгавший о сотнях погибших в Кемерово сам назначил награду за свою голову
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    Лгавший о сотнях погибших в Кемерово сам назначил награду за свою голову

    17:12  29 Марта 2018  /обновлено: 22:11  29 Марта 2018
    3153

    Лгавший о сотнях погибших в Кемерово сам назначил награду за свою голову

    Москва, 29 марта. Украинский пранкер Никита Кувиков, распространявший лживую информацию о количестве жертв трагедии в Кемерово, назначил награду за собственную поимку.

    Как выяснила «Комсомольская правда», именно Кувиков оказался тем «родственником жертв пожара», который опубликовал в соцсетях объявление о розыске пранкера Евгения Вольнова. В сообщении, которое мгновенно разлетелось по Интернету, говорилось о том, что за голову пранкера назначена награда в 12 миллионов рублей.

    Лгавший о сотнях погибших в Кемерово сам назначил награду за свою голову

    Именно подозрительно крупная сумма потенциального вознаграждения и натолкнула журналистов «Комсомольской правды» на мысль о том, что «потерявший на пожаре мать, жену и ребенка» вовсе не является тем, за кого себя выдает.

    Позвонив по указанному в объявлении номеру, а затем и «пробив» его в поисковиках, журналисты обнаружили, что такой же контакт оставил желающий якобы продать два холодильника и морозильную камеру, а также «менеджер по набору персонала» ресторана «Пьяный Аллах» и магазина нижнего белья «Модный Аллах».  

    Кроме того, этот же номер телефона был указан в объявлении о том, что некто желает «отдать айфон даром в связи с покупкой нового». В этот момент картина стала уже более понятной.

    Проверив привязку номера телефона с помощью сайтов по грузоперевозкам, журналисты выяснили, что это номер Жени Вольнова. В базе данных этих порталов он указан контактным лицом, через которое в начале марта из Авдеевки в Ростов перегнали два рефрижератора с овощами.        

    Не оставил никаких сомнений в том, что «лишившийся семьи в Кемерово мужчина» и украинский пранкер являются одним и тем же человеком, тот факт, что номер из объявления о награде был указан в сообщении «Вконтакте» с предложением «продать фотографии сгоревших в ТЦ людей».  

    Напомним, в воскресенье в одном из крупнейших торговых центров города Кемерово произошел страшный пожар. Жертвами трагедии стали 64 человека — в том числе 41 ребенок. Пожар в здании еще не был локализован, когда в соцсетях уже началось распространение информации о том, что официальные лица якобы скрывают реальное число погибших.  

    Как оказалось, украинский пранкер Никита Кувиков обзванивал морги Кемерово, сообщая, что в огне якобы погибли 300 человек. Молодой человек представлялся сотрудником МЧС. Свое «шоу» он транслировал в прямом эфире на Youtube под издевательским названием «Угораем с Кемерово».

    В среду стало известно, что СК РФ ходатайствовал о заочном аресте пранкера. Позднее стало известно, что он также попадет в базу Интерпола.  

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #пожар #кемерово #награда #пранкер #объявление #зимняя вишня #вольнов #кувиков
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