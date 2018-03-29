Захарова ответила послу Польши на призыв снести «убогие» советские памятники

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Москва, 29 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала посла Польши Влодзимежа Марчиняка, который заявил, что «художественно убогие» советские памятники не следует сохранять.

Она отметила, что с такой логикой можно дойти до мысли о том, что некрасивым людям не следует жить, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

«Для меня всегда загадкой оставалось, как строились эти памятники, когда нужно было восстанавливать первичную инфраструктуру, когда Европа стояла в руинах. Множество раненых, инвалидов, которые требовали просто еды. Несмотря на это, все же хватало усилий, воли и ресурсов на установку этих памятников», — напомнила Захарова.

Напомним, что Россия неоднократно критиковала Польшу за демонтаж советских памятников и попытки переписать историю. Москва обращала внимание на то, что эти действия нарушают договор о сохранении исторического наследия, а также являются неэтичными по отношению к советским солдатам, которые отдавали свои жизни, освобождая Польшу, и другие страны Европы от фашизма.

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