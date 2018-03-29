Захарова ответила послу Польши на призыв снести «убогие» советские памятники
Москва, 29 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала посла Польши Влодзимежа Марчиняка, который заявил, что «художественно убогие» советские памятники не следует сохранять.
Она отметила, что с такой логикой можно дойти до мысли о том, что некрасивым людям не следует жить, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.
«Для меня всегда загадкой оставалось, как строились эти памятники, когда нужно было восстанавливать первичную инфраструктуру, когда Европа стояла в руинах. Множество раненых, инвалидов, которые требовали просто еды. Несмотря на это, все же хватало усилий, воли и ресурсов на установку этих памятников», — напомнила Захарова.
Напомним, что Россия неоднократно критиковала Польшу за демонтаж советских памятников и попытки переписать историю. Москва обращала внимание на то, что эти действия нарушают договор о сохранении исторического наследия, а также являются неэтичными по отношению к советским солдатам, которые отдавали свои жизни, освобождая Польшу, и другие страны Европы от фашизма.