Лукашенко назвал сало лучшим «допингом» для спортсменов
Минск, 29 марта. Глава Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал спортсменам есть сало в качестве «допинга».
В ходе встречи с белорусскими олимпийцами и паралимпийцами Лукашенко выразил мнение, что вопросы питания спортсменов не всегда правильно регулируются. Тренеры не всегда за этим следят.
«Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое», — цитирует слова белорусского лидера госагентство «Белта».
По словам Лукашенко, нормальное питание продолжает оставаться «вопросом номер один» для спортсменов.
«Вот сало — это самый лучший белорусский допинг», — считает президент.
Он также выразил благодарность всем спортсменам за успешное выступление на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Особую благодарность Лукашенко выразил паралимпийцем.