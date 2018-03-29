Лукашенко назвал сало лучшим «допингом» для спортсменов

В закладки

Минск, 29 марта. Глава Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал спортсменам есть сало в качестве «допинга».

В ходе встречи с белорусскими олимпийцами и паралимпийцами Лукашенко выразил мнение, что вопросы питания спортсменов не всегда правильно регулируются. Тренеры не всегда за этим следят.

«Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое», — цитирует слова белорусского лидера госагентство «Белта».

По словам Лукашенко, нормальное питание продолжает оставаться «вопросом номер один» для спортсменов.

«Вот сало — это самый лучший белорусский допинг», — считает президент.

Он также выразил благодарность всем спортсменам за успешное выступление на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Особую благодарность Лукашенко выразил паралимпийцем.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.