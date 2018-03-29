Сирия помогла беженцам из Африна: ФАН публикует видео из Бурдж Хайдер

В закладки

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в населенном пункте Бурдж Хайдер, куда сирийское правительство направляет мобильные медицинские клиники, машины скорой помощи и медицинские принадлежности для лечения граждан, которые ранее были выведены из заблокированного турецкими войсками и союзными им формированиями Африна.

Напомним, 20 января Турция начала операцию, получившую название «Оливковая ветвь», целью которой было освобождение расположенного на севере провинции Алеппо кантона Африн от курдских вооруженных формирований, которые турецкая сторона считает террористическими. Поводом к началу операции стало провокационное намерение Соединенных Штатов создать на базе «Демократических сил Сирии» (SDF) новое военизированное формирование «Силы безопасности границы». Подобная инициатива вызвала острую реакцию Анкары и активизировала подготовку к операции.

Официальный Дамаск дважды пытался прекратить боевые действия между Турцией и курдами, предлагая последним сдать оружие и передать Африн под контроль правительственных войск. Оба раза курдские вооруженные формирования, невзирая на невыгодную для себя конфигурацию сил на фронте, ответили отказом.

13 февраля Генштаб Турции заявил, что центральная часть сирийского города Африн была блокирована на всех направлениях. Параллельно с этим, турецкими войсками был организован гуманитарный коридор для выхода мирных жителей, выводу которых, однако, пытались помешать бойцы курдских вооруженных формирований.

Однако после нескольких дней население Африна все-таки покинуло кантон и отправилось, в том числе, на территории сирийскому правительству. Официальный Дамаск не остался в стороне и оказал всестороннюю гуманитарную помощь беженцам.

Стоит отметить, что ранее вся территория кантона Африн перешла под контроль турецких войск и союзных им вооруженных группировок, что дало возможность местным жителям снова вернуться в свои дома.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.