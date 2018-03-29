Захарова рассказала о незаконной высылке российских дипломатов при ООН

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Москва, 29 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не имеют права выдворять дипломатов при ООН в одностороннем порядке. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У США есть ответственность перед ООН, как мы понимаем, специальные процедуры ООН при высылке дипломатов задействованы не были», — сказала Захарова.

Ранее США и ряд европейских стран объявили о решении выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Среди 60 высылаемых из США дипломатов — 12 сотрудников миссии РФ при ООН, которые, по мнению Вашингтон, «злоупотребляли полномочиями и занимались разведывательной деятельностью».

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены опасным химическим веществом в британском городе Солсбери. Позднее британский премьер Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов.

Москва опровергла обвинения Лондона, а также потребовала предоставить материалы расследования, однако британская сторона отказывает в доступе к ним доступ под различными предлогами.

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