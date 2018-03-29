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Киев, 29 марта. Польский эксперт, советник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вэл Граевский увидел «руку Москвы» в украинском фрагменте «антибандеровского» закона об Институте национальной памяти (ИНП) Польши. По его мнению, он якобы мог быть написан в России.

«Есть довольно значительные опасения, что это действительно так. Это касается как экспертов, которые были допущены к работе над этой поправкой, так и содержания самой поправки», — сказал Журавский вел Граевский.

По его словам, временные рамки деятельности украинских националистов, о которых идет речь, не имеют для польско-украинских отношений никакого значения и «подчеркивают именно советские и российские действия, а не польские или украинские».

Кроме того, в законе упоминаются украинские националисты — коллаборанты Третьего рейха, однако в указанные годы (с 1925 по 1933 и с 1945 по 1950 гг.) с ним «никто не мог коллаборировать». Также поправка к закону ставит под сомнение правовой порядок во Второй Речи Посполитой, что вызывает возмущение польского эксперта.

«Еще один правовой изъян — в законе говорится о преступлениях на территории оккупированной Польши только украинских националистов. Следовательно возникает вопрос: а почему нет упоминания о преступлениях на территории Польши националистов и коллаборантов других национальностей?», — заявил Журавский вел Граевский в интервью изданию «Укринформ».

Упоминание только украинских националистов является неслучайным, убежден эксперт. По его мнению, целью этого якобы является создание напряженности в отношениях между Киевом и Варшавой. Он выразил внимание, что Конституционный суд обратит на это внимание и измени украинский фрагмент.

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