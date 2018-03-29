Захарова дочитала Джонсону «Преступление и наказание»

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Москва, 29 марта. Спикер МИД РФ Мария Захарова жестко ответила министру иностранных дел Британии Борису Джонсону, сравнившему так называемое «дело Скрипаля» и роман «Преступление и наказание».

После проведенной министром аналогии Захарову заинтересовало, дочитал ли министр роман до конца, или не продвинулся дальше начала. «Борис, скажите, а вы «Преступление и наказание» дочитали или на начале и остановились?» — задала вопрос дипломат, а после объяснила, как следователь из «Преступления и наказания» вел следствие по делу Раскольникова. При этом она заметила, что в отличие от Лондона, он делал это дотошно.

«Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с», — напомнила она также цитату из произведения.

Напомним, накануне Джонсон заявил, что «дело Скрипаля» похоже на начало «Преступления и наказания» «в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признается он или его поймают».

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