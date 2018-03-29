Захарова нашла сценарий высылки российских дипломатов в сериале 1987 года

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Москва, 29 марта. Высылка российских дипломатов из Великобритании и ряда других государств является классикой западной политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сценарий высылки она нашла в сериале 1987 года, отметив, что скандал вокруг «дела Скрипаля» непосредственно связан с Сирией.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в настоящее время в сирийской Восточной Гуте российская сторона установила камеры, и Запад больше не может «дурачить людей», распространяя недостоверные сведения о ситуации в регионе. В этой связи, по словам Захаровой, РФ решили обвинить в применении химического оружия на другой территории, где наблюдение не ведется.

«Какая там Сирия? Они у нас в Великобритании применяют химоружие!» — и никто уже не смотрит на Восточную Гуту, все считают, что Россия применяет химоружие!» — объяснила стратегию западных государств Захарова.

Официальный представитель российского МИД сравнила решение ряда государств выслать российских дипломатов из страны вслед за Великобританией и в знак «солидарности» с ней с аналогичным случаем в сериале «Да, господин премьер-министр».

«В сериале «Да, господин премьер-министр» 1987 года была такая же проблема, решение предлагалось такое: «Надо выслать побольше советских дипломатов под каким-то предлогом». Ответ был дан уже тогда, это классика того, как ведутся дела», — заметила Захарова.

Она напомнила, что в связи с высылкой российских дипломатов Москва неоднократно задавала зарубежным коллегам вопрос о том, с чем связано такое решение, однако четко сформулированного ответа не получила.

«Даже не смогли выработать единую формулировку. Вначале объясняли, что это проявление солидарности. Никаких вразумительных ответов о том, является ли это обвинение России, не дали», — подчеркнула Захарова.

Напомним, США и их союзники в связи со скандалом вокруг дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля выслали из страны более 150 российских дипломатов.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

В связи с этим Лондон заявил, что Москва якобы причастна к инциденту, и выслал из страны 23 российских дипломата. Российская сторона в свою очередь неоднократно подчеркивала голословность обвинений Лондона. МИД РФ рассматривает данные заявления как провокацию.

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